Полный кард Bellator 267: Лима — Пейдж 2 и другие бои

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на «SSE Arena» состоится турнир Bellator 267, в главном событии которого состоится бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа. Предлагаем вашему вниманию полный кард этого мероприятия.

Основной кард:

Дуглас Лима — Майкл Пейдж

Леа Маккорт — Джессика Борга

Роб Уайтфорд — Эндрю Фишер

Ивс Ланду — Тим Уайлд

Люк Трейнер — Яник Бахати.

Предварительный кард:

Льюис Лонг — Майкл Дюбуа

Кейн Муса — Дэйви Галлон

Элина Каллиониду — Петра Касткова

Чарли Лири — Бенджамин Брандер

Фабакари Диатта — Натан Роуз

Хуршед Кахоров — Джейр Джуниор

Джейк Грант — Натан Джонс.

Отметим, что «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого турнира.