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Полный кард Bellator 267: Лима — Пейдж 2 и другие бои

Полный кард Bellator 267: Лима — Пейдж 2 и другие бои
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В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на «SSE Arena» состоится турнир Bellator 267, в главном событии которого состоится бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа. Предлагаем вашему вниманию полный кард этого мероприятия.

Основной кард:

  • Дуглас Лима — Майкл Пейдж
  • Леа Маккорт — Джессика Борга
  • Роб Уайтфорд — Эндрю Фишер
  • Ивс Ланду — Тим Уайлд
  • Люк Трейнер — Яник Бахати.

Предварительный кард:

  • Льюис Лонг — Майкл Дюбуа
  • Кейн Муса — Дэйви Галлон
  • Элина Каллиониду — Петра Касткова
  • Чарли Лири — Бенджамин Брандер
  • Фабакари Диатта — Натан Роуз
  • Хуршед Кахоров — Джейр Джуниор
  • Джейк Грант — Натан Джонс.

Отметим, что «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого турнира.

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