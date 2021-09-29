Полный кард Bellator 267: Лима — Пейдж 2 и другие бои
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В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на «SSE Arena» состоится турнир Bellator 267, в главном событии которого состоится бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа. Предлагаем вашему вниманию полный кард этого мероприятия.
Основной кард:
- Дуглас Лима — Майкл Пейдж
- Леа Маккорт — Джессика Борга
- Роб Уайтфорд — Эндрю Фишер
- Ивс Ланду — Тим Уайлд
- Люк Трейнер — Яник Бахати.
Предварительный кард:
- Льюис Лонг — Майкл Дюбуа
- Кейн Муса — Дэйви Галлон
- Элина Каллиониду — Петра Касткова
- Чарли Лири — Бенджамин Брандер
- Фабакари Диатта — Натан Роуз
- Хуршед Кахоров — Джейр Джуниор
- Джейк Грант — Натан Джонс.
Отметим, что «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого турнира.
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