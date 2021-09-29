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BRAVE CF 55 пройдет 6 ноября в России совместно С PRO FC

BRAVE CF 55 пройдет 6 ноября в России совместно С PRO FC
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Свой 55-й по счету турнир ММА-промоушен BRAVE CF проведет 6 ноября в Ростове-на-Дону совместно с PRO FC, сообщает пресс-служба организации.

На арене КСК «Экспресс» сойдутся бойцы смешанных единоборств из 7 стран мира. За победу сразятся участники из России, США, Бразилии, Бахрейна, Южной Африки, Киргизии, Таджикистана, и, конечно, бойцы из Ростова-на-Дону, представляющие клуб «Пересвет».

Ожидается, что в шоу примут участие несколько лучших российских бойцов ММА, в настоящее время подписавших контракт с BRAVE CF.

Прямая трансляция турнира будет доступна на ОККО TV.

Ранее промоушен BRAVE CF объявил о создании специальной лиги BRAVE National League, которая призвана приблизить ММА к модели ФИФА.

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