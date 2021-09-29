«Порву тебя на куски за свою женщину». Пригожин согласился на бой со Шнуровым

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вызвал на бой лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова.



«Сергей, я слышал, что ты там в кругу моих друзей говорил о желании встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов и приглашение. С удовольствием встречусь с тобой. Посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Ты — настоящий мастер по оскорблению женщин в интернете, но на ринге, в кругу общих друзей, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни. Надеюсь, у тебя хватит мужества заднюю не включать, как у многих других. За свою женщину я порву тебя на куски. Знай это. Навсегда», — сказал Иосиф Пригожин в своём видеообращении в «Инстаграме».

Чемпионка мира по боксу во втором среднем весе Наталья Рагозина отреагировала на обращение, пообещав подготовить Пригожина к бою.



«Я тебя подготовлю! Только, думаю, он не выйдет на ринг», — написала Рагозина в комментариях под записью.

В январе 2021 года Сергей Шнуров писал заявление в полицию на угрозы со стороны Пригожина, однако оно не было принято.