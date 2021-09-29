Губерниев — о формате поединка Пригожина и Шнурова: кто больше съест? Или сожжёт денег?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал обращение продюсера Иосифа Пригожина, в котором он принял вызов на бой со стороны лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
«Может, кто больше съест? Выпьет? Сожжёт денег? Кто крепче страну любит? Конкурсов много, и мы ждём», — написал Дмитрий Губерниев в комментариях под записью Иосифа Пригожина.
В январе 2021 года Сергей Шнуров писал заявление в полицию на угрозы со стороны Пригожина, однако оно не было принято. Тогда Шнуров опубликовал в соцсетях стихотворение про жену Пригожина, певицу Валерию, и её желание начать политическую карьеру. В ответ Пригожин пообещал «треснуть Шнурова по башке». После этого Сергей подал заявление в полицию об угрозах со стороны Иосифа.
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