Валуев призвал Усика взвесить все «за» и «против» перед поездкой в Крым

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев призвал новоиспечённого чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA Super, IBF и IBO Александра Усика взвесить все «за» и «против» перед возможной поездкой в Крым.
«Я, если честно, не знаю, насколько Саша Усик привязан к Украине. Как мне известно, он очень много времени проводит за границей, но при этом представляет саму Украину и часто туда ездит. По-человечески, наверное, ему нужно сопоставить все «за» и «против» и принимать решение. Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать.
Такая политика Украины, такая условная зрелость, такие там подходы и, соответственно, такая же и власть. Все одно из другого проистекает. Пусть они живут с этим. Мы так переживаем об этом, все время об этом пишем, а они делают всё время по-своему. Пусть они живут как хотят, лишь бы на нас это не отражалось.
Александру Усику, как и любому человеку, придётся принять решение: или учитывать эти обстоятельства, или не учитывать. На сколько процентов они влияют на его жизнь. Если влияют, то насколько ему это всё дорого. Он же взрослый человек, и надо по-взрослому подходить.
Если у украинских политиков присутствует незрелость во всём, это же не значит, что таким же незрелым должен быть и Александр Усик. Он миллион очков вперёд каждому украинскому политику даст, да и не только украинскому. Зачем же на них кивать и смотреть, обращать внимание», — приводит слова Валуева «Газета.RU».
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