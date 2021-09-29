Кормье: бой Яна и Сэндхагена спасает Стерлинга

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мнением о поединке за временный титул чемпиона организации в легчайшем весе между Петром Яном и Кори Сэндхагеном.



«Я с нетерпением жду этот бой. Пётр Ян против Кори Сэндхагена за титул временного чемпиона UFC. Мне нравится эта вывеска. Интересный бой, возможно, он даже интереснее, чем первоначальный против Стерлинга. Сэндхаген проиграл в очень близком поединке Диллашоу.



Стерлинг точно рад организации этого боя, потому что это его спасает. Если бы бой за временный титул не удалось организовать, то его могли просто лишить пояса. Теперь у нас есть бой за временный чемпионский пояс, и следом за ним объединительный поединок. Я только за такой расклад», — приводит слова Кормье ESPN.