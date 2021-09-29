Али Абдель-Азиз вступился за Алджэмейна Стерлинга

Менеджер Али Абдель-Азиз вступился за чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга, отказавшегося от реванша с россиянином Петром Яном из-за восстановления после операции на шее.
«Все критикуют Стерлинга, но я не знаю, о чём они говорят. Я переносил операцию на шее. Нужно от 9 до 12 месяцев, чтобы восстановиться. Если поторопишься — можешь остаться парализованным до конца жизни», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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