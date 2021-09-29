«Скоро буду чемпионом в четвёртый раз». Сехудо намекнул на возможное возвращение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо намекнул, что может вернуться в профессиональный спорт. Напомним, недавно Сехудо бросил вызов чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски.
«Мои достижения говорят громче, чем мои слова. Если у вас нет хейтеров, значит, вы что-то делаете не так. Скоро я буду чемпионом в четвёртый раз», — рассказал спортсмен по прозвищу Тройной чемпион в своём «инстаграме».
Напомним, Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.
- 29 сентября 2021
-
17:58
-
17:16
-
17:00
-
16:12
-
15:57
-
14:45
-
13:21
-
12:29
-
12:04
-
11:47
-
10:51
-
09:26
-
08:58
-
08:45
-
08:36
-
08:17
-
07:56
-
00:33
- 28 сентября 2021
-
23:40
-
21:58
-
21:44
-
20:43
-
19:32
-
18:38
-
17:57
-
16:59
-
15:52
-
14:51
-
14:28
-
14:00
-
13:12
-
13:04
-
12:31
-
12:25
-
11:57