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«Скоро буду чемпионом в четвёртый раз». Сехудо намекнул на возможное возвращение

«Скоро буду чемпионом в четвёртый раз». Сехудо намекнул на возможное возвращение
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо намекнул, что может вернуться в профессиональный спорт. Напомним, недавно Сехудо бросил вызов чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски.

«Мои достижения говорят громче, чем мои слова. Если у вас нет хейтеров, значит, вы что-то делаете не так. Скоро я буду чемпионом в четвёртый раз», — рассказал спортсмен по прозвищу Тройной чемпион в своём «инстаграме».

Напомним, Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.

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