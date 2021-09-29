Промоушен Cage Warriors и UFC FIGHT PASS продлили сотрудничество

Крупнейшая ОТТ платформа для фанатов единоборств UFC FIGHT PASS, посвящённая не только ММА, но и другим боевым искусствам, объявила о продлении сотрудничества с британским ММА-промоушеном Cage Warriors до конца 2023 года. На UFC FIGHT PASS будут доступны все прямые эфиры турниров Cage Warriors, одной из ведущих мировых лиг по смешанным единоборствам.
Сотрудничество Cage Warriors и UFC началось в 2013 году, когда Конор Макгрегор подписал контракт с UFC. Спустя три года турнир Cage Warriors впервые был показан на UFC Fight Pass. В карде Cage Warriors 75 выступили популярные бойцы Пэдди Пимблетт и Джек Херманссон
В соответствии с условиями нового соглашения, UFC FIGHT PASS будет транслировать 40 мероприятий Cage Warriors в течение следующих двух лет в более чем 200 странах мира.
Оформить подписку на UFC FIGHT PASS можно по ссылке, или скачать приложение UFC из Appstore или GooglePlay.
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