Промоушен Cage Warriors и UFC FIGHT PASS продлили сотрудничество

Крупнейшая ОТТ платформа для фанатов единоборств UFC FIGHT PASS, посвящённая не только ММА, но и другим боевым искусствам, объявила о продлении сотрудничества с британским ММА-промоушеном Cage Warriors до конца 2023 года. На UFC FIGHT PASS будут доступны все прямые эфиры турниров Cage Warriors, одной из ведущих мировых лиг по смешанным единоборствам.



Сотрудничество Cage Warriors и UFC началось в 2013 году, когда Конор Макгрегор подписал контракт с UFC. Спустя три года турнир Cage Warriors впервые был показан на UFC Fight Pass. В карде Cage Warriors 75 выступили популярные бойцы Пэдди Пимблетт и Джек Херманссон



В соответствии с условиями нового соглашения, UFC FIGHT PASS будет транслировать 40 мероприятий Cage Warriors в течение следующих двух лет в более чем 200 странах мира.



Оформить подписку на UFC FIGHT PASS можно по ссылке, или скачать приложение UFC из Appstore или GooglePlay.