Новый выпуск Hardcore MMA: битва супертяжеловесов Каримов-Данилов и комментатор Хасбик

Промоушен Hardcore ММА выпустил на YouTube новый выпуск с записью бойцовского вечера. В качестве одного из комментаторов выступил дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик. Также гостями стали: Райымбек Асатов, Руслан Безиев, Иса Пилипенко, Влад Ковалев, Ислам Жангоразов, Ринат Фахретдинов и Даниял Эльбаев, более известный как Данила Т-34.
В главном бою вечера в супертяжёлой категории выступили профессиональный боец MMA, кандидат в мастера спорта по боксу Ислам Каримов, а также белорусский боец MMA Николай Данилов, который является двукратным призером мира по греко-римской борьбе. Для Ислама Каримова данное противостояние было принципиальным – бой был запланирован ещё очень давно. В конечном счёте, Каримов одержал долгожданную победу, после чего неожиданно бросил вызов Даниле Т-34.
Также в полуфинал гран-при первого сезона вошли мастер спорта по рукопашному бою и самбо Олег Дадонов и кандидат в мастера спорта по рукопашному бою и тайскому боксу Дмитрий Арышев.
Посмотреть видео боя также можно на канале промоушена Hardcore ММА.
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