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Призёр ОИ-2020 Гаджимагомедов стрелял в зайца из пистолета, полиция проводит проверку

Призёр ОИ-2020 Гаджимагомедов стрелял в зайца из пистолета, полиция проводит проверку
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Дагестанская полиция проводит проверку видео, которое выложил в своём «инстаграме» серебряный призёр ОИ-2020 Муслим Гаджимагомедов. На записи видно, как боксёр ночью пытается убить зайца из пистолета, сидя во внедорожнике.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В боксёрском поединке финала ОИ-2020 Гаджимагомедов проиграл кубинцу Хулио Сесару ла Крусу со счётом 0:5, добыв серебряную медаль турнира. В 1/2 Муслим, выступающий в весовой категории до 91 кг, одолел новозеландца Дэвида Ньику.

Сразу после поражения в финале Гаджимагомедов заявил, что у него нет желания носить серебряную медаль, потому что они приезжал в Токио за золотом. Муслим подчеркнул, что для него главное — победа, и выразил надежду, что сумеет выступить на следующих ОИ.

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