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Дана Уайт объяснил, почему Петру Яну дали бой за временный титул

Дана Уайт объяснил, почему Петру Яну дали бой за временный титул
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему российскому бойцу Петру Яну дали бой за временный титул. Напомним, после того, как действующий чемпион Алджамэйн Стерлинг снялся с боя с Яном, Пётр подерётся за временный титул с Кори Сэндхагеном.

«Мы должны были сделать бой за временный титул. Ян готов к бою, а Стерлинг не знает, когда он вылечится до конца. Мы не знаем, когда он получит разрешение врачей, поэтому решили сделать бой за временный пояс», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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