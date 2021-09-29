Дана Уайт объяснил, почему Петру Яну дали бой за временный титул

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему российскому бойцу Петру Яну дали бой за временный титул. Напомним, после того, как действующий чемпион Алджамэйн Стерлинг снялся с боя с Яном, Пётр подерётся за временный титул с Кори Сэндхагеном.
«Мы должны были сделать бой за временный титул. Ян готов к бою, а Стерлинг не знает, когда он вылечится до конца. Мы не знаем, когда он получит разрешение врачей, поэтому решили сделать бой за временный пояс», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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