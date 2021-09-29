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Поединок российского боксёра на Олимпийских играх попал под подозрение

Поединок российского боксёра на Олимпийских играх попал под подозрение
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Исходы сразу нескольких боксёрских поединков на ОИ-2016 могли быть подтасованы с помощью манипуляций. Как сообщает The Guardian, расследование выявило от семи до десяти боёв, где судейские решения были «очень подозрительными». Расследование проводила группа известного профессора Ричарда Макларена, специализирующегося на спортивных махинациях.

По информации издания, под подозрением находится и четвертьфинальный поединок, в котором россиянин Владимир Никитин победил ирландца Майкла Конлана. Более подробная информация ожидается завтра, 30 сентября.

Напомним, после Игр в Рио-де-Жанейро Международная ассоциация бокса отстранила всех судей, обслуживавших олимпийский турнир. Тем не менее, в 2019 году Международный олимпийский комитет приостановил членство ассоциации бокса.

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