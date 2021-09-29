Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завершение карьеры Мэнни Пакьяо

Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение прославленного боксёра Мэнни Пакьяо завершить спортивную карьеру. Филиппинец планирует сконцентрироваться на политике.



«Удачи, легенда», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».



Пакьяо — единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. В последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.