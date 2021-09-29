Дана Уайт: Джону Джонсу следовало завязать с алкоголем ещё 10 лет назад

Президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал заявление скандального бойца Джона Джонса. После очередного ареста спортсмен заявил, что навсегда бросит алкоголь.



«Ему следовало завязать ещё 10 лет назад, но он опоздал. Такое всегда случается, когда Джонс попадает в Лас-Вегас. Это сложное место для него. Он провёл в Вегасе меньше полсуток, но успел загреметь за решётку.



Каждый раз, когда Джонс появляется в Лас-Вегасе, мы стараемся задерживать его здесь на как можно меньший срок. В этот раз он был с семьёй, из-за чего мы недооценили ситуацию. Посмотрим, чем его новый проступок обернётся с точки зрения закона», – приводит слова Уайта Sportskeeda.



Несколько дней назад Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.

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