Фьюри: я был абсолютно уязвлён, когда Усик победил Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа.
«Усик сделал свое дело, и это всё, что я знаю. Он выиграл свой бой, и удачи ему. Нечего оценивать или говорить, смотрел ли я бой? Да, смотрел. Был ли я абсолютно уязвлён, когда Усик победил? Да, был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но он не смог, и это не мое дело. Одна вещь, которую я усвоил в своей жизни — это держать свой нос подальше от чужих дел — это меня не касается», — приводит слова Фьюри Mirror.
На минувшей неделе Усик одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа. Александр завоевал титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу: 116-112, 117-114, 115-113. Теперь на счету 34-летнего украинского спортсмена 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 поединках.
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