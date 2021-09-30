Стерлинг: Сэднхаген вынесет Яна в течение двух раундов

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг дал прогноз на бой между американцем Кори Сэндхагеном и россиянином Петром Яном.

«Я продолжу восстанавливать своё тело и шею, а Сэднхаген вынесет читера Петра Яна в течение двух раундов. Эпический реванш состоится в декабре или в начале 2022 года. Пусть поборются за второе место, а я позабочусь о том, чтобы моя нервная система полностью восстановилась. Шутите, сколько хотите, но я многого достиг в этом спорте и не собираюсь останавливаться», – заявил Стерлинг в своём аккаунте в «Инстаграме».

Бой за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе с участием Яна и Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещенный удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья.