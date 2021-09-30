«Я жду ответа». Хабиб Нурмагомедов обратился к Хасбику

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с блогером Хасбуллой Магомедовым, известным под прозвищем Хасбик. Ранее Хасбик, чей рост не превышает метра, а вес — 20 килограммов, планировал подраться с певцом схожей комплекции Абдурозиком.



«С моим мальчиком. Хасбик, я жду ответа», — подписал фотографию Хабиб Нурмагомедов.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.