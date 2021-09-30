Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Миши Тейт и Кетлен Виейры пройдёт 20 ноября на турнире UFC Fight Night 198

Бой Миши Тейт и Кетлен Виейры пройдёт 20 ноября на турнире UFC Fight Night 198
Комментарии

Следующий бой 35-летней экс-чемпионки UFC в легчайшей весовой категории Миши Тейт состоится 20 ноября на турнире UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе, сообщает ESPN. Соперницей Миши Тейт станет 30-летняя представительница Бразилии Кетлен Виейра.

Изначально поединок спортсменок должен был пройти на турнире UFC Fight Night 195, запланированном на 17 октября, однако был перенесён из-за выявленного коронавируса у американской спортсменки.

Миша Тейт вернулась в смешанные единоборства в июле, одержав победу в третьем раунде техническим нокаутом над Марион Рено на турнире UFC on ESPN 26. Это было первое появление Тейт в UFC после её ухода на пенсию в 2016 году.

Виейра провела в ММА 13 поединков, в которых одержала 11 побед и дважды потерпела поражение.

Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: ESPN US

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021