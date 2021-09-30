Бой Миши Тейт и Кетлен Виейры пройдёт 20 ноября на турнире UFC Fight Night 198

Следующий бой 35-летней экс-чемпионки UFC в легчайшей весовой категории Миши Тейт состоится 20 ноября на турнире UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе, сообщает ESPN. Соперницей Миши Тейт станет 30-летняя представительница Бразилии Кетлен Виейра.
Изначально поединок спортсменок должен был пройти на турнире UFC Fight Night 195, запланированном на 17 октября, однако был перенесён из-за выявленного коронавируса у американской спортсменки.
Миша Тейт вернулась в смешанные единоборства в июле, одержав победу в третьем раунде техническим нокаутом над Марион Рено на турнире UFC on ESPN 26. Это было первое появление Тейт в UFC после её ухода на пенсию в 2016 году.
Виейра провела в ММА 13 поединков, в которых одержала 11 побед и дважды потерпела поражение.
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