Бой Миши Тейт и Кетлен Виейры пройдёт 20 ноября на турнире UFC Fight Night 198

Следующий бой 35-летней экс-чемпионки UFC в легчайшей весовой категории Миши Тейт состоится 20 ноября на турнире UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе, сообщает ESPN. Соперницей Миши Тейт станет 30-летняя представительница Бразилии Кетлен Виейра.



Изначально поединок спортсменок должен был пройти на турнире UFC Fight Night 195, запланированном на 17 октября, однако был перенесён из-за выявленного коронавируса у американской спортсменки.



Миша Тейт вернулась в смешанные единоборства в июле, одержав победу в третьем раунде техническим нокаутом над Марион Рено на турнире UFC on ESPN 26. Это было первое появление Тейт в UFC после её ухода на пенсию в 2016 году.

Виейра провела в ММА 13 поединков, в которых одержала 11 побед и дважды потерпела поражение.