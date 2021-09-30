Александр Шлеменко дал прогноз на бой Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о поединке за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Кори Сэндхагеном.



«Раз Сэндхагена ставят, значит он заслуживает права драться за временный титул. Тяжело найти соперника на таком коротком уведомлении в таком важном бою. Петя заряжен и мотивирован. Мне кажется, что ему всё равно с кем драться. Кто бы ни был, Петя является фаворитом для меня за счёт своего куража. Он идёт на фарте, всё хорошо складывается: в борьбе, ударке, настрое. Сейчас его просто тяжело остановить. Могу только пожелать удачи», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Бой за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе с участием Яна и Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.



В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещенный удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья.