Результаты взвешивания Bellator 267: Пейдж оказался тяжелее Лимы

Состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам Bellator 267. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на SSE Arena.



Главным событием турнира станет бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа. Предлагаем вашему вниманию полный кард этого мероприятия.



Результаты взвешивания всех участников Bellator 267:



Основной кард:



Дуглас Лима (169,4 фунта) — Майкл Пейдж (170)

Леа Маккорт (145,8) — Джессика Борга (145,8)

Роб Уайтфорд (144,8) — Эндрю Фишер (145,8)

Ивс Ланду (154,4) — Тим Уайлд (155,6)

Люк Трейнер (205,2) — Яник Бахати (206).



Предварительный кард:



Льюис Лонг (169,8) — Майкл Дюбуа (170,2)

Кейн Муса (155,2) — Дэйви Галлон (155,1)

Элина Каллиониду (124,4) — Петра Касткова (125,6)

Чарли Лири — Бенджамин Брандер

Фабакари Диатта (145,2) — Натан Роуз (145)

Хуршед Кахоров (154,8) — Джейр Джуниор

Джейк Грант (169,4) — Натан Джонс (170,6).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого турнира.