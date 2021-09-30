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Результаты взвешивания Bellator 267: Пейдж оказался тяжелее Лимы

Результаты взвешивания Bellator 267: Пейдж оказался тяжелее Лимы
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Состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам Bellator 267. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на SSE Arena.

Главным событием турнира станет бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа. Предлагаем вашему вниманию полный кард этого мероприятия.

Результаты взвешивания всех участников Bellator 267:

Основной кард:

Дуглас Лима (169,4 фунта) — Майкл Пейдж (170)
Леа Маккорт (145,8) — Джессика Борга (145,8)
Роб Уайтфорд (144,8) — Эндрю Фишер (145,8)
Ивс Ланду (154,4) — Тим Уайлд (155,6)
Люк Трейнер (205,2) — Яник Бахати (206).

Предварительный кард:

Льюис Лонг (169,8) — Майкл Дюбуа (170,2)
Кейн Муса (155,2) — Дэйви Галлон (155,1)
Элина Каллиониду (124,4) — Петра Касткова (125,6)
Чарли Лири — Бенджамин Брандер
Фабакари Диатта (145,2) — Натан Роуз (145)
Хуршед Кахоров (154,8) — Джейр Джуниор
Джейк Грант (169,4) — Натан Джонс (170,6).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого турнира.

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