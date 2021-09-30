Дуглас Лима: надеюсь, однажды я проведу бой с кем-то из братьев Пол

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима заявил, что хотел бы провести бокс1рский поединок с одним из братьев Пол — Джейком или Логаном.



«Говоря по правде, это было бы ради денег. Я бы даже не стал выбирать кого-то из них, любой из братьев был бы хорошим подарком. Джейк — крепкий парень. Он победил Вудли, усердно тренируется. Я вижу его тренировки с профессионалами. Я бы не стал проявлять к нему неуважение и называть куском дерьма. Я уважаю этого парня. Боксировать с одним из этих парней было бы слишком легко. Да, конечно, я сосредоточен на бой с Майклом Пейджем, но, надеюсь, однажды я проведу бой с кем-то из братьев Пол», — приводит слова Лимы MMAFighting.



Напомним, Лима проведёт бой с Майклом Пейджем на турнире Bellator 267 в ночь с 1 на 2 октября мск.