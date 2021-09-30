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Спарринг-партнёр Джошуа: после поражения Энтони от Усика на стадионе все плакали

Спарринг-партнёр Джошуа: после поражения Энтони от Усика на стадионе все плакали
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Вартан Арутюнян, спарринг-партнёр бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионе после поражения британца от украинца Александра Усика.

«Конечно, все болели за Джошуа, только его и ждали. Были даже драки после боя. Все плакали, когда он проиграл. Кого я видел вокруг, все реально плакали.

Возле рингсайда всегда стоит охрана. Они реально стояли и плакали. Говорили: «Как так?» Такого вообще никто не ожидал. Там зал был в шоке. Все ушли со слезами на глазах.

Я не понял, что произошло. Был темнокожий парень, бил какого-то англичанина. И охранник ничего не делал. Реально после боя были драки, но атмосфера очень хорошая в том плане, что люди любят спорт», — сказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».

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