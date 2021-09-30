Даниэль Кормье: грустно, что Джон Джонс не может побороть своих демонов

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию с арестом знаменитого бойца Джона Джонса, которого обвиняют в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.
«Джонс не извлекает уроков из ошибок. Многие после того, как их ставят к зеркалу, понимают, что они наделали. С Джоном иная ситуация — все плохие поступки сходили ему с рук. Поэтому он думает, что ему не стоит ничего менять.
Я перед нашим боем с Джоном сказал Джо Рогану, что не хочу, чтобы с Джонсом случилось что-то плохое. Грустно, что он не может побороть своих демонов.
Как боец Джон Джонс великолепен, я никогда не дрался с кем-то более талантливым. Он прекрасно ведёт бой, тщательно готовит действия, но за пределами октагона Джон себя не контролирует», – цитирует Кормье MMAJunkie.
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