Даниэль Кормье: грустно, что Джон Джонс не может побороть своих демонов

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию с арестом знаменитого бойца Джона Джонса, которого обвиняют в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.



«Джонс не извлекает уроков из ошибок. Многие после того, как их ставят к зеркалу, понимают, что они наделали. С Джоном иная ситуация — все плохие поступки сходили ему с рук. Поэтому он думает, что ему не стоит ничего менять.



Я перед нашим боем с Джоном сказал Джо Рогану, что не хочу, чтобы с Джонсом случилось что-то плохое. Грустно, что он не может побороть своих демонов.



Как боец Джон Джонс великолепен, я никогда не дрался с кем-то более талантливым. Он прекрасно ведёт бой, тщательно готовит действия, но за пределами октагона Джон себя не контролирует», – цитирует Кормье MMAJunkie.