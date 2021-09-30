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Тайсон Фьюри: не вижу смысла издеваться над Энтони Джошуа. Я не бью лежачих

Тайсон Фьюри: не вижу смысла издеваться над Энтони Джошуа. Я не бью лежачих
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал несколько советов Энтони Джошуа, недавно проигравшему украинскому боксёру Александру Усику.

«Что бы я посоветовал Джошуа в реванше? Это бокс, если ты можешь победить, то победишь. Здесь всё просто, никакого ракетостроения. Если твой план на бой провалился, то поменяй, сделай всё иначе. Главный совет: отдать все силы, чтобы к себе не было никаких вопросов. Пусть Джошуа просто будет собой. Упрётся ногами в ринг и будет бить изо всех сил.

Не хочу сейчас критиковать Джошуа, не люблю бить лежачих. Нужно сосредоточиться на ком-то, кто находится на вершине. Какой смысл издеваться над человеком, долго был на вершине и сейчас потерял всё? Ему и так непросто. Он, скорее всего, сейчас морально раздавлен», — цитирует Фьюри BBC.

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