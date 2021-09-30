Тайсон Фьюри: не вижу смысла издеваться над Энтони Джошуа. Я не бью лежачих

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал несколько советов Энтони Джошуа, недавно проигравшему украинскому боксёру Александру Усику.
«Что бы я посоветовал Джошуа в реванше? Это бокс, если ты можешь победить, то победишь. Здесь всё просто, никакого ракетостроения. Если твой план на бой провалился, то поменяй, сделай всё иначе. Главный совет: отдать все силы, чтобы к себе не было никаких вопросов. Пусть Джошуа просто будет собой. Упрётся ногами в ринг и будет бить изо всех сил.
Не хочу сейчас критиковать Джошуа, не люблю бить лежачих. Нужно сосредоточиться на ком-то, кто находится на вершине. Какой смысл издеваться над человеком, долго был на вершине и сейчас потерял всё? Ему и так непросто. Он, скорее всего, сейчас морально раздавлен», — цитирует Фьюри BBC.
- 30 сентября 2021
-
17:44
-
17:11
-
16:39
-
15:39
-
14:57
-
13:55
-
12:52
-
11:43
-
11:15
-
11:04
-
10:50
-
09:15
-
08:46
-
04:03
-
00:50
-
00:12
- 29 сентября 2021
-
23:29
-
23:16
-
22:25
-
22:03
-
21:35
-
20:39
-
19:50
-
18:56
-
17:58
-
17:16
-
17:00
-
16:12
-
15:57
-
14:45
-
13:21
-
12:29
-
12:04
-
11:47
-
10:51