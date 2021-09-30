Хавьер Мендес рассказал, почему Джейк Пол может победить Конора Макгрегора

Знаменитый тренер Хавьер Мендес выразил уверенность, что блогеру Джейку Полу не стоит опасаться возможного боксёрского поединка с Конором Макгрегором.



«На самом деле, у Джейка много преимуществ перед Конором. Одно из из самых важных — габариты. Вдобавок он три года боксирует с умелыми профессионалами, которые знают, что делают. Джейку вообще не стоит бояться Конора. Ему нужно бояться таких ребят, как Сауль Альварес. Канело просто разобьёт Джейка за один раунд.



Разумеется, у Пола будут шансы в бою с Конором. У него есть преимущество в габаритах и мощи. У него нет такого опыта, зато он уже давно занимается именно боксом», – приводит слова Мендеса BJPenn.



Ранее Тайрон Вудли сделал тату на среднем пальце со словами «Я люблю Джейка Пола».

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