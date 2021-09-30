Руис: Джошуа в бою с Усиком не бегал, как от меня, боясь пропустить удар

Знаменитый боксёр Энди Руис поделился мнением о поединке Энтони Джошуа и Александра Усика. Украинец одержал уверенную победу судейским решением.



«Я думал, что Энтони окажется сильнее. Я думал, что он будет использовать свои навыки, но Джошуа просто стоял. Он не двигался, не делал то же самое, что в нашем втором поединке. От меня Энтони убегал, боясь пропустить удар. Даже когда он пропускал, он тут же входил в клинч, чтобы минимизировать урон. У него была стратегия.



Но с Усиком не было ничего подобного, у Джошуа словно не было плана на бой. Казалось, что Энтони немного боится и отчасти сдерживается. Возможно, так происходило из-за того, что Усик – левша, из-за его стиля и движений. Я думаю, что они оба могли бы выступить лучше, но поздравляю Усика с победой», — цитирует Руиса BoxingNews24.