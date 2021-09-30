Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Руис: Джошуа в бою с Усиком не бегал, как от меня, боясь пропустить удар

Руис: Джошуа в бою с Усиком не бегал, как от меня, боясь пропустить удар
Комментарии

Знаменитый боксёр Энди Руис поделился мнением о поединке Энтони Джошуа и Александра Усика. Украинец одержал уверенную победу судейским решением.

«Я думал, что Энтони окажется сильнее. Я думал, что он будет использовать свои навыки, но Джошуа просто стоял. Он не двигался, не делал то же самое, что в нашем втором поединке. От меня Энтони убегал, боясь пропустить удар. Даже когда он пропускал, он тут же входил в клинч, чтобы минимизировать урон. У него была стратегия.

Но с Усиком не было ничего подобного, у Джошуа словно не было плана на бой. Казалось, что Энтони немного боится и отчасти сдерживается. Возможно, так происходило из-за того, что Усик – левша, из-за его стиля и движений. Я думаю, что они оба могли бы выступить лучше, но поздравляю Усика с победой», — цитирует Руиса BoxingNews24.

Голый король. Джошуа — рекламный красавчик, которому никогда не стать великим Голый король. Джошуа — рекламный красавчик, которому никогда не стать великим
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021