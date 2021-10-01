Экс-чемпион UFC Жозе Альдо встретится с Робом Фонтом на турнире Fight Night 4 декабря

Пресс-служба UFC в «Твиттере» объявила о бронировании боя 35-летнего бразильского экс-чемпиона организации в полулёгком весе Жозе Альдо с 34-летним представителем США Робом Фонтом на турнир Fight Night, запланированный на 4 декабря.
Напомним, в своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.
Отметим, что Роб Фонт имеет серию из четырёх побед кряду. Всего на его счету 19 побед и 4 поражения в ММА, в то время, как у Альдо – 30 побед и 7 поражений.
В обновлённом рейтинге легчайшего дивизиона Роб Фонт располагается на четвёртом месте, а Жозе Альдо – на пятом.
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