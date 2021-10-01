Хукер рассказал, почему принял бой с Махачевым

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер объяснил, что побудило его согласиться на бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Я чувствую, что это даст мне титульный шанс. Чувствую, что все пытаются вывести его на титульный бой, и он станет моим, если я его одолею. Ощущения такие же, какие у меня были в поединке с Майклом Чендлером, когда он вышел на подобный бой», — приводит слова Хукера ESPN US.



Поединок Махачева и Хукера состоится на турнире UFC 267 30 октября.



Ранее Ислам поднялся на пятое место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). В последнем поединке Махачев одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.