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Шон О'Мэлли узнал имя следующего соперника

Шон О'Мэлли узнал имя следующего соперника
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Боец UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли следующий поединок проведёт с представителем Бразилии Раулианом Пэйвой. Об этом сообщает ESPN US, ссылаясь на несколько источников.

О'Мэлли и Пэйва встретятся 11-го декабря в рамках предварительного карда турнира UFC 269.

15 августа 2020 года на турнире UFC 252 в соглавном поединке О'Мэлли, шедший на серии из 12 побед (4 – в UFC), сошёлся в октагоне с многоопытным эквадорцем Марлоном Верой. Американец тогда проиграл техническим нокаутом в первом раунде. После этого он провёл два поединка, в которых одержал две победы.

Ранее О'Мэлли сообщил о желании провести бой с россиянином Петром Яном, реванш с которым отказался проводить действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг.

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