Кунченко: выздоровления актёру Стерлингу, но всем ясно, кто чемпион легчайшего дивизиона

Боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко прокомментировал ситуацию вокруг смены соперника у своего товарища по команде, первого номера рейтинга UFC в легчайшем весе Петра Яна.



«Ничего хорошего в этой ситуации для Петра нет. Он готовился к Стерлингу, под него лагерь собирал. Так что смена соперника, как ни глянь, отрицательная новость. Мне лично неприятно было это видеть. Моё мнение: Стерлинг избегает боя, боится, оттягивает как может. Ведь ещё при переговорах мы понимали, что он начнёт искать причины сняться, будет приплетать старые травмы. Алджэмейн хочет подольше побыть с поясом. Всему своё время, до него Ян ещё доберется.



Хорошо, что на UFC 267 разыграют временный титул. Со статусом временного чемпиона у Петра куда больше вариантов развития событий. Могут, допустим, Стерлинга лишить пояса или заставить объединять титулы с Петром. Сейчас желаю этому актёру, Алджэмейну, скорейшего выздоровления. А Петру — хорошо подготовиться к новому сопернику, стиль всё же чуть-чуть отличается, удачно выступить и забрать временный пояс. Даже с ним всем будет ясно, кто настоящий чемпион, а кто фальшивый чемпион на больничном», — приводит слова Кунченко пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».



После отказа американца Алджэмейна Стерлинга проводить реванш с Петром Яном было объявлено, что новым соперником россиянина станет Кори Сэндхаген. На данный момент Пётр занимает первую строчку рейтинга, Кори — третью. Их бой за временный титул в легчайшем дивизионе UFC состоится 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.