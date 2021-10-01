«Этот парень словно кирпичная стена». Тим Цзю — о следующем сопернике

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю поделился мыслями о своём предстоящем бое с японским бойцом Такеши Иноуэ.



«Это совершенно другая подготовка. Всё сводится к тому, чтобы быть выдержанным, сильным и способным выстоять все 12 раундов. Ведь этот парень словно кирпичная стена. Недостаточно просто наносить удары — он всё равно будет идти вперёд. С такими противниками временами очень трудно.

Стратегически я знаю, что нужно делать. Но в первую очередь этот поединок для меня больше связан с кондициями, которые должны быть сумасшедшими», — приводит слова Цзю BoxingScene со ссылкой на Main Event.



Бой Цзю-младшего и Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.