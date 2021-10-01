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Шлеменко возмутился, что мурал с его изображением частично закрасили

Шлеменко возмутился, что мурал с его изображением частично закрасили
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на факт, что мурал с его изображением был частично закрашен неизвестными.

«Интересно, кому помешало слово «трезвость»? Как думаете? Лучше бы адреса интернет-магазинов закрашивали, которые травят молодёжь», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Шлеменко в «Инстаграме».

37-летний Шлеменко провёл 74 поединка по правилам ММА, одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признан несостоявшимся.

Следующим соперником Александра станет 37-летний Артур Гусейнов, в активе которого 26 побед, 1 ничья и 10 поражений. Бой состоится в лиге Eagle FC, принадлежащей бывшему чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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