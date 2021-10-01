Вагаев проведёт защиту титула в бою с Гаджидаудовым на ACA 130 в Грозном

Чемпион ACA в полусреднем весе, российский боец Абубакар Вагаев проведёт защиту титула в поединке с соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым в главном бою ACA 130. Это будет первая защита титула для 28-летнего Вагаева. Боец владеет им с февраля 2021 года, когда он отобрал его у Мурада Абдулаева.
На счету Абубакара 20 побед при трёх поражениях. 30-летний Гаджидаудов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов полусреднего дивизиона, имея в активе 15 побед и пять поражений.
В соглавном бою экс-чемпион ACA, второй номер рейтинга легчайшего веса, россиянин Абдул-Рахман Дудаев встретится с седьмым номером рейтинга, бразильцем Родриго Прайа. В активе Дудаева 26 боёв и 6 поражений, у оппонента — 16 побед при пяти поражениях.
Юбилейный ACA 130 пройдёт в преддверии дня города 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей».
Полный кард ACA 130:
Абубакар Вагаев (Россия) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)
Хусейн Халиев (Россия) — Станислав Власенко (Россия)
Джихад Юнусов (Россия) — Ислам Омаров (Россия)
Черси Дудаев (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Юнус Евлоев (Россия) — Александро Прайя (Бразилия)
Азамат Амагов (Россия) — Ирвинг Мачадо (Бразилия)
Нурберген Шарипов (Казахстан) — Фелипе Фроес (Бразилия)
Рустам Керимов (Россия) — Даниэль де Альмейда (Бразилия)
Имран Букуев (Россия) — Майкон Сильван (Бразилия)
Элиас Сильверио (Бразилия) — Алтынбек Мамашов (Бразилия)
Мансур Хатуев (Россия) — Чарльз Энрике (Бразилия)
Амирхан Адаев (Россия) — Байзет Хатхоху (Россия)
Алексей Ефремов (Россия) — Арсений Султанов (Россия)
Мурад Каламов (Россия) — Санжар Ажибаев (Киргизия)
Абубакар Местоев (Россия) — Алик Сайдоян (Россия).
Прямая трансляция будет доступна на ppv.aca-mma.com. Начало в 16.40 мск.
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