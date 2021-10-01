Фёдор Емельяненко обратился к болельщикам перед Кубком России по ММА в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал первый постпандемийный Кубок России по ММА, который в этот раз приурочен к 800-летию столицы Приволжья. Последний раз соревнования проводились в 2019 году в Самаре. В розыгрыше Кубка России 2021 года примут участие около 70 спортсменов не моложе 18 лет, которые разыграют награды в 10 весовых категориях: серебряные призёры чемпионатов федеральных округов, чемпионата Москвы, Санкт-Петербурга, победители всероссийских соревнований 2020 и 2021 годов.



Розыгрыш Кубка России по составу и престижности ничуть не уступает чемпионату страны.



«Дорогие нижегородцы, поздравляю вас с 800-летием вашего города Нижнего Новгорода, с которым у меня связаны самые тёплые воспоминания. Хочу пригласить вас на праздник спорта на Кубок России по ММА, который пройдёт с 1-3 октября в спорткомплексе «Северная звезда». Будьте счастливы и богом хранимы», — обратился к болельщикам Почётный президент, председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко.