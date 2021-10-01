Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко обратился к болельщикам перед Кубком России по ММА в Нижнем Новгороде

Фёдор Емельяненко обратился к болельщикам перед Кубком России по ММА в Нижнем Новгороде
Комментарии

В Нижнем Новгороде стартовал первый постпандемийный Кубок России по ММА, который в этот раз приурочен к 800-летию столицы Приволжья. Последний раз соревнования проводились в 2019 году в Самаре. В розыгрыше Кубка России 2021 года примут участие около 70 спортсменов не моложе 18 лет, которые разыграют награды в 10 весовых категориях: серебряные призёры чемпионатов федеральных округов, чемпионата Москвы, Санкт-Петербурга, победители всероссийских соревнований 2020 и 2021 годов.

Розыгрыш Кубка России по составу и престижности ничуть не уступает чемпионату страны.

«Дорогие нижегородцы, поздравляю вас с 800-летием вашего города Нижнего Новгорода, с которым у меня связаны самые тёплые воспоминания. Хочу пригласить вас на праздник спорта на Кубок России по ММА, который пройдёт с 1-3 октября в спорткомплексе «Северная звезда». Будьте счастливы и богом хранимы», — обратился к болельщикам Почётный президент, председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021