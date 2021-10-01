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Сехудо: вырублю Волкановски менее чем за три раунда

Сехудо: вырублю Волкановски менее чем за три раунда
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз бросил вызов чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски.

«Я уверен, что не только могу победить Волкановски, но и сделать это досрочно. Я видел у него много хороших навыков, но у него полно дыр в технике. Мой рост стал бы для него проблемой, потому что он на пять сантиметров выше, плюс мои скорость, борьба и опыт. Я уже дрался с лучшими.

Дайте мне сотворить историю. Если он действительно хорош, то дайте ему возможность заткнуть меня. Дана Уайт, если ты слышишь это сообщение, то забудь о стыде и медийной составляющей. Сейчас я настоящий. Я величайший спортсмен в истории и гарантирую, что если ты дашь мне шанс, то я вырублю этого чувака менее чем за три раунда», — приводит слова Сехудо BJPenn.

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