Сехудо: вырублю Волкановски менее чем за три раунда

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз бросил вызов чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски.
«Я уверен, что не только могу победить Волкановски, но и сделать это досрочно. Я видел у него много хороших навыков, но у него полно дыр в технике. Мой рост стал бы для него проблемой, потому что он на пять сантиметров выше, плюс мои скорость, борьба и опыт. Я уже дрался с лучшими.
Дайте мне сотворить историю. Если он действительно хорош, то дайте ему возможность заткнуть меня. Дана Уайт, если ты слышишь это сообщение, то забудь о стыде и медийной составляющей. Сейчас я настоящий. Я величайший спортсмен в истории и гарантирую, что если ты дашь мне шанс, то я вырублю этого чувака менее чем за три раунда», — приводит слова Сехудо BJPenn.
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