Результаты взвешивания UFC Вегас 38: Тиаго Сантос оказался тяжелее Джонни Уокера

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 38, главным событием которого станет противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.



В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам все участники титульных боёв уложились в вес. При этом Сантос оказался чуть тяжелее Уокера.

UFC Вегас 38. Взвешивание

Основной кард



Тиаго Сантос (93,4 кг) – Джонни Уокер (92,7)

Кайл Докас (84,1) – Кевин Холланд (83,2)

Алекс Оливейра (76,9) – Нико Прайс (77,3)

Миша Циркунов (84,1) – Кшиштоф Йотко (84,1)

Мэйси Чиассон (61,7) – Аспен Лэдд (62,1)

Майк Бриден (71,9) – Александр Эрнандес (70,1)



Предварительный кард



Джаред Гордон (70,3 кг) – Джо Солеки (70,5)

Кейси О'Нилл (56,6) – Антонина Шевченко (56,9)

Бет Коррейя (62,8) – Кэрол Роса (61,5)

Джейми Малларки (70,5) – Девонте Смит (70,5)

Гаэтано Пирелло (61) – Даглас Сильва де Андраде (61,2)

Стефани Эггер (61,2) – Шэнна Янг (61)

Джонни Эдуардо (61,5) – Алехандро Перес (61,7).