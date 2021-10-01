Майкл Чендлер дал прогноз на бой Оливейра — Порье
Поделиться
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 269 11 декабря.
«Думаю, Порье одержит победу. В последних боях Оливейра показал, что его бокс стал значительно лучше, особенно это было заметно в поединке со мной. Он сильно бьёт, у него гораздо более тяжёлый удар, чем все думают. Конечно, его грэпплинг всегда на высоком уровне, но я думаю, что Порье сильнее Оливейры во всех аспектах.
Дастин выносливее, он лучше всех умеет нанести сопернику урон, а затем финишировать его, чего не смог сделать я. Думаю, Дастин выиграет этот бой в третьем или четвёртом раунде», — приводит слова Чендлера MMAFighting.
Комментарии
- 1 октября 2021
-
23:48
-
22:15
-
21:57
-
20:46
-
19:29
-
18:15
-
17:54
-
16:12
-
15:46
-
14:06
-
13:20
-
12:49
-
12:15
-
11:43
-
11:02
-
10:07
-
09:35
-
04:06
-
00:25
- 30 сентября 2021
-
23:47
-
22:35
-
22:11
-
21:42
-
20:30
-
19:35
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
16:39
-
15:39
-
14:57
-
13:55
-
12:52
-
11:43
Партнерский контент