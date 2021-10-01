Майкл Чендлер дал прогноз на бой Оливейра — Порье

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 269 11 декабря.



«Думаю, Порье одержит победу. В последних боях Оливейра показал, что его бокс стал значительно лучше, особенно это было заметно в поединке со мной. Он сильно бьёт, у него гораздо более тяжёлый удар, чем все думают. Конечно, его грэпплинг всегда на высоком уровне, но я думаю, что Порье сильнее Оливейры во всех аспектах.



Дастин выносливее, он лучше всех умеет нанести сопернику урон, а затем финишировать его, чего не смог сделать я. Думаю, Дастин выиграет этот бой в третьем или четвёртом раунде», — приводит слова Чендлера MMAFighting.