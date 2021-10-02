Жорж Сен-Пьер рассказал и показал, как взять Хабиба Нурмагомедова на удушающий приём

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал встречу с экс-чемпионом организации в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«Единственный способ взять на приём Хабиба Нурмагомедова — прокрасться за ним, как ниндзя, и застать его врасплох. Рад видеть тебя, приятель!» — подписал видео в своём «инстаграме» Жорж Сен-Пьер.

Если у вас не отображается видеоролик, то его можно посмотреть в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.

Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.