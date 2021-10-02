Жорж Сен-Пьер рассказал и показал, как взять Хабиба Нурмагомедова на удушающий приём

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал встречу с экс-чемпионом организации в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Единственный способ взять на приём Хабиба Нурмагомедова — прокрасться за ним, как ниндзя, и застать его врасплох. Рад видеть тебя, приятель!» — подписал видео в своём «инстаграме» Жорж Сен-Пьер.
Если у вас не отображается видеоролик, то его можно посмотреть в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.
Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
- 2 октября 2021
-
01:51
-
01:27
-
00:58
- 1 октября 2021
-
23:48
-
22:15
-
21:57
-
20:46
-
19:29
-
18:15
-
17:54
-
16:12
-
15:46
-
14:06
-
13:20
-
12:49
-
12:15
-
11:43
-
11:02
-
10:07
-
09:35
-
04:06
-
00:25
- 30 сентября 2021
-
23:47
-
22:35
-
22:11
-
21:42
-
20:30
-
19:35
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
16:39
-
15:39
-
14:57