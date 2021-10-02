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Хабиб обратился к Сен-Пьеру

Хабиб обратился к Сен-Пьеру
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма» отреагировал на встречу с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, которая состоялась ранее на фестивале Arnold Sports UK в Великобритании.

«Было приятно увидеть тебя, легенда», — обратился к Сен-Пьеру Хабиб.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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