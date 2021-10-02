Хабиб обратился к Сен-Пьеру

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма» отреагировал на встречу с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, которая состоялась ранее на фестивале Arnold Sports UK в Великобритании.
«Было приятно увидеть тебя, легенда», — обратился к Сен-Пьеру Хабиб.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 2 октября 2021
-
09:16
-
01:51
-
01:27
-
00:58
- 1 октября 2021
-
23:48
-
22:15
-
21:57
-
20:46
-
19:29
-
18:15
-
17:54
-
16:12
-
15:46
-
14:06
-
13:20
-
12:49
-
12:15
-
11:43
-
11:02
-
10:07
-
09:35
-
04:06
-
00:25
- 30 сентября 2021
-
23:47
-
22:35
-
22:11
-
21:42
-
20:30
-
19:35
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
16:39
-
15:39