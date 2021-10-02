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Махачев пожелал выздоровления дос Аньосу, с которым должен был драться на UFC 267

Махачев пожелал выздоровления дос Аньосу, с которым должен был драться на UFC 267
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев пожелал здоровья бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Рафаэлю дос Аньосу. Махачев и дос Аньос должны были провести бой на турнире UFC 267, однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире. Новым соперником Ислама стал представитель Новой Зеландии Дэн Хукер.

«Рафаэль дос Аньос получил травму, желаю ему скорейшего выздоровления. Дэн Хукер — моя следующая цель. 30 октября Абу-Даби», — написал Махачев в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной старнице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Ранее Махачев поднялся на пятоее место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя дос Аньоса (который теперь на седьмомм месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).

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