«Самое крупное ограбление в истории Bellator». Али Абдель-Азиз — о поражении Лимы

Менеджер Али Абдель-Азиз высказался о бое-реванше, в ходе которого сошлись 33-летний бразилец Дуглас Лимы и 34-летний представитель Великобритании Майкл Пейдж. Поединок прошёл на турнире Bellator 267. Победу раздельным решением одержал Пейдж.



«Самое крупное ограбление в истории Bellator. Лима безоговорочно выиграл бой», — написал Али в своём «твиттере».

В первом поединке, который состоялся в 2019 году, Майкл потерпел сокрушительное, первое в своей карьере поражение нокаутом во втором раунде.



Всего на счету Пейджа 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. В активе Лимы 32 победы в смешанных единоборствах при 10 поражениях.



В соглавном бою турнира представительница Северной Ирландии Лиа Маккорт одолела американку Джессику Боргой.