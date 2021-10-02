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«Самое крупное ограбление в истории Bellator». Али Абдель-Азиз — о поражении Лимы

«Самое крупное ограбление в истории Bellator». Али Абдель-Азиз — о поражении Лимы
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Менеджер Али Абдель-Азиз высказался о бое-реванше, в ходе которого сошлись 33-летний бразилец Дуглас Лимы и 34-летний представитель Великобритании Майкл Пейдж. Поединок прошёл на турнире Bellator 267. Победу раздельным решением одержал Пейдж.

«Самое крупное ограбление в истории Bellator. Лима безоговорочно выиграл бой», — написал Али в своём «твиттере».

В первом поединке, который состоялся в 2019 году, Майкл потерпел сокрушительное, первое в своей карьере поражение нокаутом во втором раунде.

Всего на счету Пейджа 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. В активе Лимы 32 победы в смешанных единоборствах при 10 поражениях.

В соглавном бою турнира представительница Северной Ирландии Лиа Маккорт одолела американку Джессику Боргой.

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