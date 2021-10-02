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«Сегодня я Майкл Джордан!» Александр Емельяненко выполнил упражнение с тренировочным мячом

«Сегодня я Майкл Джордан!» Александр Емельяненко выполнил упражнение с тренировочным мячом
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в своём «инстаграме», показав тренировку со специальным мячом для тренировок.

«Сегодня я Майкл Джордан!» — подписал видео Емельяненко.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что блогер Артём Тарасов, с которым Александр провёл последний поединок, может подраться со знаменитым бойцом ММА Джеффом Монсоном.

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