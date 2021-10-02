«Не слишком-то я уверен в судейском решении». Лима — о поражении в бою с Пейджем
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима прокомментировал поражение, которое он потерпел раздельным решением судей в поединке с представителем Великобритании Майклом Пейджем. Бой прошёл на турнире Bellator 267.
«Эх, не слишком-то я уверен в судейском решении. Думаю, я выиграл первый и третий раунды. Нужно бы пересмотреть! Но спасибо господу за то, что вновь привёл меня сюда! Я был благословлён! Спасибо команде, семье и всем, кто меня всегда поддерживает! Да благословит вас всех бог, скоро увидимся», — написал Лима на своей официальной странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дугласа Лимы в «Инстаграме».
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