Владимир Дайнеко: Фёдор Емельяненко проиграет Джонсону быстрым нокаутом

Российский боец ММА, претендент на титул Eagle FC в тяжёлом весе Владимир Дайнеко поделился мнением о поединке легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Бой Емельяненко — Джонсон пройдёт на турнире Bellator в Москве 23 октября и может стать последним в карьере россиянина.



«К большому сожалению, но Фёдор Емельяненко проиграет. Это случится быстро. Думаю, что нокаутом. Такой прогноз и моё мнение. Разумеется, болеть я буду за Фёдора. Люблю и очень уважаю этого легендарного бойца», — цитирует Дайнеко Metaratings.



Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось провести ни одного поединка. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, а позже сам Фёдор заразился COVID-19.