Полный кард UFC Вегас 38 с главным поединком Тиаго Сантос — Джонни Уокер

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 38, главным событием которого станет противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 38



Основной кард



Тиаго Сантос (№ 5) – Джонни Уокер (№ 10) — полутяжёлый вес

Кайл Докас (№ 14) – Кевин Холланд — средний вес

Алекс Оливейра – Нико Прайс — полусредний вес

Миша Циркунов (№ 13) – Кшиштоф Йотко — средний вес

Майк Бриден – Александр Эрнандес — лёгкий вес



Предварительный кард



Джаред Гордон – Джо Солеки — лёгкий вес

Кейси О'Нилл – Антонина Шевченко — женский наилегчайший вес

Бет Коррейя – Кэрол Роса (№ 15) — женский легчайший вес

Джейми Малларки – Девонте Смит — лёгкий вес

Гаэтано Пирелло – Даглас Сильва де Андраде — легчайший вес

Стефани Эггер – Шэнна Янг — женский легчайший вес

Джонни Эдуардо – Алехандро Перес — легчайший вес.