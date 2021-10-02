Полный кард UFC Вегас 38 с главным поединком Тиаго Сантос — Джонни Уокер

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 38, главным событием которого станет противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Вегас 38
Основной кард
Тиаго Сантос (№ 5) – Джонни Уокер (№ 10) — полутяжёлый вес
Кайл Докас (№ 14) – Кевин Холланд — средний вес
Алекс Оливейра – Нико Прайс — полусредний вес
Миша Циркунов (№ 13) – Кшиштоф Йотко — средний вес
Майк Бриден – Александр Эрнандес — лёгкий вес
Предварительный кард
Джаред Гордон – Джо Солеки — лёгкий вес
Кейси О'Нилл – Антонина Шевченко — женский наилегчайший вес
Бет Коррейя – Кэрол Роса (№ 15) — женский легчайший вес
Джейми Малларки – Девонте Смит — лёгкий вес
Гаэтано Пирелло – Даглас Сильва де Андраде — легчайший вес
Стефани Эггер – Шэнна Янг — женский легчайший вес
Джонни Эдуардо – Алехандро Перес — легчайший вес.
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