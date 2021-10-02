Хабиб: надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на посещение стадиона «Олд Траффорд» и получение именной футболки клуба «Манчестер Юнайтед».
«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Спасибо за тёплый приём. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7. Я не собираюсь потерять эту футболку, так что я повешу её на стене в раме, на самом видном месте в моём доме», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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