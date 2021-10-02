Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб: надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7

Хабиб: надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на посещение стадиона «Олд Траффорд» и получение именной футболки клуба «Манчестер Юнайтед».

«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Спасибо за тёплый приём. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7. Я не собираюсь потерять эту футболку, так что я повешу её на стене в раме, на самом видном месте в моём доме», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021