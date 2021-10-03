Дастин Порье включил Хабиба и Фёдора Емельяненко в список лучших бойцов всех времён

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о лучших бойцах в истории смешанных единоборств. Американец включил в список Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко.



«Номер один — безоговорочно Жорж Сен-Пьер. Он был первым по-настоящему современным бойцом своего времени, а не просто борцом или кикбоксёром. Джон Джонс должен быть в этом списке. В числе лучших Хабиб. И Фёдор Емельяненко. Тот бой Фёдора, в котором его заслэмили… Этих ребят из России делают из совсем другого теста», — сказал Дастин Порье в эфире YouTube-канала Valuetainment.



На счету Емельяненко в общей сложности 46 поединков в смешанных единоборствах. В них он одержал 39 побед, шесть раз проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Следующий бой Емельяненко проведёт 23 октября в Москве. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Этот бой станет главным событием шоу.