Виталий Кличко пообещал приложить все усилия, чтобы реванш Усика и Джошуа прошёл в Киеве

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко заявил, что сделает всё возможное для того, чтобы реванш между новоиспечённым чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа прошёл в Киеве.



«Я надеюсь, что реванш состоится в течение полугода, максимум – 8-9 месяцев. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошёл – то в Киеве. Я обещал, что он станет чемпионом мира, мы как промоутеры сделали для этого всё, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра», — сказал Кличко в эфире канала «Украина».



Поединок Джошуа и Усика прошёл в ночь на 26 сентября мск. Победу в этом противостоянии праздновал Александр, завоевавший за счёт неё титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.