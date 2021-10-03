Антонина Шевченко проиграла Кейси О'Нилл на турнире UFC

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX проходит турнир UFC Вегас 38. В рамках предварительного карда Антонина Шевченко встретилась с представительницей Австралии Кейси О'Нилл.

Бой закончился победой австралийки во втором раунде техническим нокаутом.

Главным событием вечера станет противостояние в полутяжёлой весовой категории — 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.

Основной кард

Тиаго Сантос (№ 5) – Джонни Уокер (№ 10) — полутяжёлый вес

Кайл Докос (№ 14) – Кевин Холланд — средний вес

Алекс Оливейра – Нико Прайс — полусредний вес

Миша Циркунов (№ 13) – Кшиштоф Йотко — средний вес

Майк Бриден – Александер Эрнандес — лёгкий вес